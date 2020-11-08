القوى العاملة: 8 دورات تدريبية على 7 مهن وتعيين 401 شاب بسوهاج

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 401 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان، أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي: صيانة الحاسب الآلي، ولحام خطوط بترول، والتفصيل والحياكة، ودورة مساحة، وصيانة المحمول ،والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 766 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 24 محضراً، وعمل حملتين على المنشآت التى يعمل بها أطفال لمتابعة تنفيذ القانون، وعقد 11 ندوة توعية، منها واحدة في مجال عمل الطفل، و 6 ندوات في مجال عمل المرأة، و 4 ندوات أخري في مجال تنظيم الأسرة والسكان .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 72 عاملا منهم 92 ألف جنيه منح مواليد لـ 46 عاملا، و 36 ألف جنيه لـ 12 عاملا منحة زواج، و 28 ألف جنيه منحة وفاة لـ 14 عاملا.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 314 عاملا بإجمالي 47 ألفاً و 100 جنيه، فضلاً عن تسجيل 417 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية، استخرجت 970 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 14 شكوى تم تسوية شكوى واحدة منهم ودياً، وإحالة 9 شكاوى للقضاء، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم حفظ شكوى أخرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 176 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لــ 128 منشأة أخري لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 11 شكوى وإعادة التفتيش على 9 شكاوى أخرى خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 451 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.