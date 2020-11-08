وزيرة الصحة: الكمامة أعظم اختراع في 2020
كتب- أحمد جمعة:
اعتبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن "أعظم اختراع في 2020 هو الكمامة"، والتي بفضلها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة: "أعظم اختراع في عام 2020 هو الكمامة، لأنها أمر بسيط في متناول اليد ونرتديها ولكن تحمي بشكل كبير جدا من كورونا، وأرجو الحذر من التواجد في الأماكن المغلقة، مع غسل الأيدي بشكل منتظم والتباعد الاجتماعي وعدم التكدس في المطاعم والمحال والأنشطة التجارية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان