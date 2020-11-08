أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة

11:15 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
"شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات.

وحصل مصراوي، على المقترح النهائي للمواعيد، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح الاتحاد الموجود لدى مجلس الوزراء الآن تم تحديد مواعيد غلق وفتح 7 أنشطة تجارية، إلا أن المقترح نص على استثناء عدد من القطاعات من تلك المواعيد لتعمل 24 ساعة يوميا وتشمل:

1 - الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والتي تقع على الطرق الرئيسية أو في محطات الوقود، تعمل على مدار 24 ساعة.

2- محال البقالة (السوبر ماركت – المخابز – الأفران – الصيدليات)، تعمل على مدار 24 ساعة.

2020_11_7_12_12_53_876

اقرأ أيضا:

مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مواعيد الغلق اليومية الدائمة

الخبر التالى:

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في 4 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا