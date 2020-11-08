"شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات.

وحصل مصراوي، على المقترح النهائي للمواعيد، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح الاتحاد الموجود لدى مجلس الوزراء الآن تم تحديد مواعيد غلق وفتح 7 أنشطة تجارية، إلا أن المقترح نص على استثناء عدد من القطاعات من تلك المواعيد لتعمل 24 ساعة يوميا وتشمل:

1 - الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والتي تقع على الطرق الرئيسية أو في محطات الوقود، تعمل على مدار 24 ساعة.

2- محال البقالة (السوبر ماركت – المخابز – الأفران – الصيدليات)، تعمل على مدار 24 ساعة.

اقرأ أيضا:

مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة