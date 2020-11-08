حدث ليلاً| إحصائيات كورونا عالميًّا وماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات.

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السيسي يهنئ جو بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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"أمريكا الموحدة ومكافحة كورونا ورسالة لأنصار ترامب".. ماذا قال جو بايدن في خطاب النصر؟

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب إن عمله يبدأ بـ "السيطرة على انتشار كوفيد - 19"، متابعًا: "لن أدخر جهدًا من أجل احتواء هذ الجائحة".

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استخراج "سمكة حية" من داخل حلق صياد في بني سويف

في سابقة هي الأولى من نوعها أجرى طبيب في مستشفى بني سويف التخصصي عملية جراحية سحب خلالها سمكة صغيرة حية من حلق صياد.

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أستاذ أمراض صدرية: "أجراس الإنذار تدق ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس، إنه يجب أن يعترف الجميع بأننا نعيش حاليًا في جائحة أصابت العالم كله، مشيرًا إلى أن دول الغرب وأمريكا تعاني من زيادة في أعداد المصابين حاليًا زيادة رهيبة.

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بعد غلق اللجان.. 348 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات النواب بكفر الشيخ

رصد مركز العمليات وإدارة الأزمات في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إجمالي عدد أصوات الناخبين في أول يومي انتخابات مجلس النواب 2020، والذي بلغ 348 ألفًا و777 صوتًا.

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أديب: كورونا والإعلام الأمريكي نجحا في هزيمة ترامب

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الرئيس المنتخب مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا:"فيروس كورونا والإعلام الأمريكي نجحا في هزيمة ترامب هزيمة كبيرة".

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الإدارية العليا تقبل طعن محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات العمرانية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا بقبول الطعن المقدم من الحزب المصري الديمقراطي عن الدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية شكلًا.

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حصيلة كورونا في العالم تقترب من 49.5 مليون إصابة و1.25 مليون وفاة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، إلى 49 مليونا و468 ألفا و112 إصابة حتى مساء اليوم السبت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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كامالا هاريس: "نحن الشعوب لدينا السلطة لبناء مستقبل أفضل"

قالت كاملا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي الجديد، إنه يجب عدم النظر إلى الديمقراطية بأنها تحصيل حاصل.

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أول إجراء من جو بايدن بشأن خطة التعامل مع كورونا في الولايات المتحدة

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سوف يقوم بتعيين مجموعة من المختصين من أجل العمل على طرح خطة جديدة للقضاء على كورونا.

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ولي عهد أبو ظبي يهنئ جو بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جو بايدن، المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس، بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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"سي إن إن": ترامب لا يخطط لدعوة بايدن للبيت الأبيض

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الجمهوري الخاسر، دونالد ترامب، لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماع في المكتب البيضاوي كما جرت العادة.

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المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات: لدينا فائز واضح في السباق الرئاسي وهو بايدن

أكد المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تداول وسائل الإعلام الكبرى خبر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأكثر من ٢٧٠ صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، صح تلك الأنباء وفوز جو بايدن في الانتخابات.

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كورونا عربياً في أسبوع: 9.3% زيادة في معدل الإصابات.. و44% من إجمالي الضحايا في دولتين (تفاعلي)

يدخل الوطن العربي شهره التاسع تحت وطأة فيروس كورونا المُستجدّ، بعدد إصابات بلغ مليونين و298 ألفاً و60 حالة مؤكدة و39 ألفاً و403 حالة وفاة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى يوم أمس الأول السادس من نوفمبر الجاري. لا يزال نزيف الخسائر اليومي مستمر جراء تفشّي الوباء، تُظهره القفزات التي شهدها منحنى الإصابات والوفيات اليومية مؤخراً، والذي شهد صعوداً لافتاً على مدار أيام الأسبوع المُنصرم.

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