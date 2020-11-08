​السائق الخاص والعمالة المنزلية.. 5 مهن مستمرة تحت مظلة الكفيل السعودي

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ المملكة العربية السعودية منتصف مارس المقبل 2021، المبادرة الجديدة التي تعتمد على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة واتفاقهما المسبق الذي سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفالة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت الأربعاء الماضي، إلغاء نظام الكفيل السعودي بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

ويرصد مصراوي أهم المعلومات عن المبادرة والمهن التي لم تشملها على النحو التالي:



ما هي الفئات التي تشملها المبادرة؟

تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

ما هي المهن المستمرة تحت مظلة الكفيل السعودي؟

المبادرة لم تشمل 5 مهن وستظل خاضعة لنظام الكفيل السعودي المطبق منذ حوالي سبعة عقود وهم:

(السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي - البستاني).

وتضم المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص 3 خدمات رئيسية وهي:

- خدمة التنقل الوظيفي.

- تطوير آليات الخروج والعودة.

- الخروج النهائي.

وماذا تتيح خدمة التنقل الوظيفي؟

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وما هي آليات الانتقال؟

تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر إلى خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

وماذا عن الخروج النهائي؟

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.

وما هي الأشياء التي منحتها المبادرة للعمال الوافدين؟

- حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل.

- تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها.

- الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل.

- استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وما هي شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي؟

- يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة.

- أن يكون لديه عقد عمل موثق، ويجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر "منصة قوى" من قبل صاحب العمل الجديد.

- تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

وما هي شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد؟

- أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

وما هي الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات؟

- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ 3 أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.

- قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، أو عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور جلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور جلستين في التسوية الودية، أو في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.

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