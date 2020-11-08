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"الزراعة" تنظم 3 مدارس حقلية إرشادية لمحصول البنجر في كفرالشيخ والدقهلية والشرقية (صور)

01:00 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

نظم مركز البحوث الزراعية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ثلاثة مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر (معهد بحوث المحاصيل السكرية) في محافظات كفرالشيخ والدقهلية والشرقية، بالاشتراك مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إن المدارس تناولت أهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة من عمر المحصول وتوعية المزارعيين بأهمية تنفيذها.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ حوالي 120 مدرسة حقلية إرشادية في جميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، على مستوى الجمهورية يشارك فيها جميع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد في الوزارة ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات.

مدارس حقلية إرشادية محصول البنجر كفرالشيخ الدقهلية

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