أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بسبب الطقس وانتخابات النواب.. تأجيل انعقاد اجتماع مجلس "المحامين"

11:47 م السبت 07 نوفمبر 2020
بسبب الطقس وانتخابات النواب.. تأجيل انعقاد اجتماع مجلس "المحامين"

نقابة المحامين

(مصراوي):


أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، 9 نوفمبر الجاري، لظروف خاصة بالأعضاء.

وأوضح الجمال، أن عددًا من أعضاء المجلس تواصلوا معه هاتفيًا، وأبدوا اعتذارهم عن حضور الاجتماع بسب سوء الطقس وتقلب الأحوال الجوية، والبعض الآخر بسبب انشغالهم بانتخابات مجلس النواب، ما دعاه إلى تأجيل الاجتماع.

وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية، وهيئة المكتب، سيقررا موعدا آخر للانعقاد فور جاهزية الأعضاء وانتهاء الأوضاع الراهنة التي ذكروها ومثلت حائلاً لحضورهم الاجتماع.​

نقابة المحامين حسين الجمال انتخابات النواب الطقس

الخبر التالى:

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا