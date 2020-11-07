بسبب الطقس وانتخابات النواب.. تأجيل انعقاد اجتماع مجلس "المحامين"
(مصراوي):
أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، 9 نوفمبر الجاري، لظروف خاصة بالأعضاء.
وأوضح الجمال، أن عددًا من أعضاء المجلس تواصلوا معه هاتفيًا، وأبدوا اعتذارهم عن حضور الاجتماع بسب سوء الطقس وتقلب الأحوال الجوية، والبعض الآخر بسبب انشغالهم بانتخابات مجلس النواب، ما دعاه إلى تأجيل الاجتماع.
وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية، وهيئة المكتب، سيقررا موعدا آخر للانعقاد فور جاهزية الأعضاء وانتهاء الأوضاع الراهنة التي ذكروها ومثلت حائلاً لحضورهم الاجتماع.
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