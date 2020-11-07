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محافظ القاهرة يوضح حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس

11:16 م السبت 07 نوفمبر 2020
محافظ القاهرة يوضح حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

(مصراوي):

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة غدًا الأحد في العاصمة بسبب الأحوال الجوية.

وقال عبدالعال، في تصريحات لبرنامج "على مسؤليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن ما أثير على مواقع التواصل بشأن تعطيل الدراسة غدًا في العاصمة، غير صحيح.

وتشهد مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، سقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق، وذلك وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشهد القاهرة والجيزة أمطارا خفيفة لمتوسطة أحيانا، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر فرص الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدا، تكون غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية.

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