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7 دقائق تصوير جوي.. كيف ظهرت أبراج العاصمة الإدارية بعد تنفيذ الدور الـ49؟ (فيديو)

10:37 م السبت 07 نوفمبر 2020
7 دقائق تصوير جوي.. كيف ظهرت أبراج العاصمة الإدارية بعد تنفيذ الدور الـ49؟ (فيديو)

البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية


كتب- محمد عبدالناصر:

فى تطور سريع من عمليات البناء داخل العاصمة الإدارية ظهرت منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجا من ضمنهم البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا، بشكل مختلف لتتجاوز الأبراج السحاب، ولا يزال 30 دورا جديدا سوف يجري بناؤها.

معدل تنفيذ البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، وصل حالياً إلى الطابق 49، كما وصلت أعمال بناء الجزء العلوى من الهياكل الفولاذية للبرج الأيقوني إلى الطابق 36، ليصل ارتفاعه إلى 240 متراً، ومن المقرر أن يصل ارتفاع البرج لـ400 مترا بانتهاء التنفيذ.

وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، وستنتهي الشركة الصينية من تنفيذ 10 أبراج قبل نهاية العام الجاري.

العاصمة الإدارية أبراج العاصمة الإدارية

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