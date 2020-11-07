بعد ارتفاع الوفيات والإصابات.. مصدر بالسياحة يكشف مصير الفنادق المخالفة لإجراءات كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، مصير الفنادق والمنشآت السياحية المخالفة للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ارتفاع حالات الوفيات والإصابات.
وشدد المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الفنادق والمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها سواء بالإغلاق الكامل أو سحب التراخيص منها.
وأكد أن الإجراءات في الفنادق تطبق بدقة شديدة، مع متابعتها أولًا بأول للتأكد من صحة التطبيق، لافتًا إلى خروج تقارير دولية تؤكد أن الفنادق المستخدمة ملتزمة باتباع الإجراءات السليمة لاستقبال السائحين الأجانب.
وأشار المصدر، إلى أن مجموعة الضوابط التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال جائحة كورونا، ألزمت جميع الفنادق بمجموعة من الإجراءات حتى يستطيعون استقبال السياحة الدولية في 1 يوليو 2020 والذين تم استقبالهم بقدرة استيعابية مكتملة.
وأكد المصدر، أن وزارة السياحة والآثار، تلتزم من خلال اتفاقها مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على أن أي فندق يستقبل سائحين، يجب أن يكون لديه شهادة السلامة الصحية، ما أعطى نوعًا من الثقة للسائحين القادمين إلى مصر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، حيث تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 14 حالة جديدة.
واستقبلت مصر مؤخرًا نحو 380 ألف سائح منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، حيث إن السوق الأوكرانية من أكثر الأسواق الوافدة إلى مصر في آخر 3 أشهر، مع التأكيد أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المساندة والدعم لقطاع السياحة لمواجهة خسائر كورونا، وفقا لتصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
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