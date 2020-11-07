الزراعة: ختام دورة "الأيزو" لاعتماد معامل مركز البحوث الزراعية (صور)

كتب- أحمد مسعد:

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة متطلبات الأيزو 2017:17025 والتي استمرت 3 أيام، وتم توزيع شهادات على المتدربين.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن أعدد المستفيدين من الدورة بلغت 63 متدربًا من 6 معاهد ومعامل بحثية بمركز البحوث الزراعية، وهي معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومعهد بحوث المحاصيل السكرية، ومعهد بحوث تناسليات الهرم ومعهد بحوث الهندسة الوراثية، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعهد بحوث أمراض النبات وكلية الزراعة جامعة الزقازيق والقطاع الخاص.

وأكد سليمان، ضرورة وحتمية التعاون بين مركز البحوث الزراعية بمعاهده ومعامله المتنوعة، والجامعات المصرية، وتوسيع الشراكات وبروتوكولات التعاون مع الكليات ذات الصلة، مشيدًا بأهمية التعاون بين معاهد المركز المختلفة وتنفيذ الدورات المخفضة لرفع كفائة الباحثين في المركز.

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية، على حتمية وجود منظومة الاعتماد في المعامل وطالب بزيادة الاختبارات المعتمدة في المركز لما له من مردود على النتائج الصادرة من المعامل المختلفة بالمركز وقبولها داخل وخاج البلاد، دون إعادة تقييم أو فحص وقبول الصادرات المصرية إلى خارج البلاد دون قيد خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يشترط قبول المنتجات الزراعية التي يتم فحصها في معامل معتمدة.

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