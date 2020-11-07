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زاهي حواس لوزير الآثار: سأهديك أحدث كتبي.. والعناني: "وسام على صدري" (صور)

09:18 م السبت 07 نوفمبر 2020
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تصوير- مصطفى الشيمي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين، في متحف التحرير.

وقال حواس: "كنت في أحد المحافل الدولية بإيطاليا، وسط تصفيق 5000 شخص، وهو نفس اليوم الذي أجّر فيه أحد الأشخاص، بعض الأشخاص يشتمونني فيه ويصفونني بالحرامي في ميدان التحرير، وسقطت دموعي وأنا على السجادة الحمراء، لأنني قارنت بين تكريمي في إيطاليا وبين موقف بلدي مني، ولكنني لم أحزن لأنني سمعت نصيحة الكاتب أنيس منصور بألا ألتفت إلى أي إهانة من أي شخص لأن كتبي إذا وضعت بشكل رأسي ستطول أي شخص يهاجمني".

وأضاف حواس: "أخذت الثانوية العامة وتمنيت أن أكون محامي مثل الفنان كمال الشناوي، وعندما دخلت كلية الحقوق كرهت القانون، فغيرت مساري إلى كلية الآثار، وأعتقد أن عشقي للآثار هو السبب في كل ما وصلت له".

وأكمل: "أحب أن أحيي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لأنه استكمل ما بدأته من إنشاء عدد من المتاحف التي افتتح ثلاثة منها هذا الأسبوع".

واستطرد: "بهذه المناسبة سوف أهدي أحدث كتبي للوزير"، وأضاف ضاحكًا: "لن أقول له ثمن هذا الكتاب حتى لا يبيعه".

ومن جانبه قال العناني: "هذا وسام على صدري وشيء يشرفني لأن أفضل ما يقدمه أي باحث هو أحد كتبه التي تحمل إنتاجه العلمي".

خالد العناني زاهي حواس متحف التحرير

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