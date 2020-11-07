محافظ القاهرة: الأمور تسير بشكل طبيعي في لجان انتخابات مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم السبت، إن شاشات غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، رصدت سير الأمور بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، فضلًا عن عدم تلقيها أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تواجد المحافظ بغرفة العمليات المركزية لمتابعة عملية الاقتراع عبر شاشات (الفيديو كونفرانس)، والتي تغطي جميع المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ أنه جرى بدء عملية الاقتراع في 1431 لجنة هي عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز غرفة العمليات وتزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بمراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

ويترأس غرفة العمليات السكرتير العام لمحافظة القاهرة محمد حنفي وتضم ممثلي كافة الأجهزة المعنية.​ش