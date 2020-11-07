"علاقاتنا استراتيجية".. أول تعليق من "خارجية النواب" على فوز بايدن برئاسة أمريكا



(مصراوي):

تقدم كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب الأمريكي على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وانتخاب رئيس جديد للإدارة الأمريكية، وفق النتيجة التي أفصحت عن إرادة الناخبين الأمريكيين.

وأكد درويش عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن تلك العلاقات لم تتغير مع تغير الإدارات الأمريكية نظرًا لتشابك العلاقات بين البلدين ومحورية الدور المصري في منطقتها والعالم، وأن مصر حافظت على علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة على مدار الإدارات الأمريكية المختلفة مستندة إلى سياسة خارجية قوامها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وسيادتها والاحترام المتبادل بين الدول، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

ولفت درويش إلى أن مصر تنتهج سياسة منفتحة ومتوازنة مع كافة القوى الدولية، غير أن مستوى التفاعل ووتيرة تلك العلاقات يتوقف على اعتبارات متعددة منها التعاون البناء والرغبة في تعزيز العلاقات المشتركة والحفاظ المتبادل على خصوصية تلك العلاقات، وهو ما يعزز التقارب أو التباعد في بعض المجالات نحو تعزيزها مع أقطاب دوليين آخرين.

واختتم درويش بأن البرلمانيين المصريين والأمريكيين يقع على عاتقهم تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتعزيز التقارب والرؤى المشتركة، والتباحث الحثيث حول مجمل العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.