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مصطفى الفقي: زاهي حواس أيقونة مصرية يجب أن نستفيد منها

08:37 م السبت 07 نوفمبر 2020
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تصوير- مصطفى الشيمي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، احتفالية لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والأثريين، في متحف التحرير.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: "تمتد صداقتي بزاهي حواس إلى أكثر من نصف قرن، وشغل بالي طوال الوقت السبب الذي جعل زاهي في هذه المكانة ولم أجد إجابة إلا أنه أخلص لعمله".

وأضاف الفقي: "تجد زاهي طوال الوقت شخص مرح والفكاهة تملأ حياته إلا حينما يحل وقت عمله تجد أنك أمام شخص مختلف، لذلك فهو أيقونة مصرية يجب أن نفتخر بها، ونستشعر قيمة هذا الرجل ومكانته على العديد من المستويات الأثرية والعلمية والسياسية، ونسعى إلى أن نستفيد منه بكل الطرق".

زاهي حواس وزارة السياحة الآثار مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي

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