السيسي يهنئ جو بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
(مصراوي):
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة، على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك في تصريحات للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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