مجمع التحرير يتزين بإضاءات لحث المواطنين على التصويت في انتخابات النواب (صور)

بدء احتفالية السياحة والآثار لتكريم زاهي حواس عن مجمل أعماله (صور)

(مصراوي):

تزين مجمع التحرير بإضاءة بمناسبة انتخابات مجلس النواب، لحث المواطنين على التوجه للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثيف التواجد الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول، من انطلاق ماراثوان الانتخابات البرلمانية، لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أى عقبات لهم.

وأنهت مديرية أمن القاهرة استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2020، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين الانتخابات وخلق مناخ آمن للمواطنين.