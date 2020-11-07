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السيسي يتابع موقف المشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

05:31 م السبت 07 نوفمبر 2020
السيسي يتابع موقف المشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.

الرئيس السيسي مصطفى مدبولي سيناء التجمعات البدوية

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