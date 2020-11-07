مرشحا تنسيقية شباب الأحزاب يُدليان بصوتيهما في انتخابات "النواب"

كتب- مصراوي:

أدلت مي كرم جبر، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوتها، اليوم السبت، بلجنة مدرسة القناة بحي المعادي.

وقالت جبر إن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني؛ حيث يعد الصندوق الانتخابي هو الممارسة العملية للديمقراطية.

وتابعت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب بأن دور مجلس النواب القادم قوته تحدد بقوة أعضائه على النطاق الرقابي والتشريعي وليس الخدمي فقط، وبالتالي يقع عبء كبير على الناخب في تحديد قوة وثقل المجلس القادم، مؤكدة أن المواطن المصري يصعب التحايل على إرادته أو استمالته، وأنه دائماً قادر على تحديد المرشح القادر على تلبية مطالب المواطنين من المرشح المنتفع من موقعه.

وشددت جبر على ضرورة مشاركة الشباب في التصويت؛ لأن النماذج الشابة التي اقتحمت الانتخابات هذه المرة تحتاج إلى ظهير داعم ومساند، لأنهم سيمثلون الشباب بالدرجة الأولى ويعبرون عن مطالبهم وطموحاتهم.

ودعت جبر الشباب المرشحين الذين سيحالفهم النجاح خلال الانتخابات الحالية بعدم الخروج من عباءة جيلهم؛ "لأن هذا الخطأ وقع فيه الكثير من النواب السابقين"، وأن يظلوا على تواصل دائم مع الشباب من الأعمار والشرائح المختلفة وينقلوا صوتهم بأمانة شديدة تحت قبة البرلمان.

وأدلى محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية، بمدرسة بيجام الثانوية بنات.

وتفقد محمد عبد العزيز اللجان بدائرته الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وبإقبال مكثف وملحوظ، مشيدًا بمجهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية، وبدور رجال الأمن لتأمين الانتخابات بشكل يظهر الصورة المشرقة للدولة المصرية.

وطالب عبد العزيز جموع الشعب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم في مجلس النواب بكل حرية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.