أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان

04:43 م السبت 07 نوفمبر 2020
مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان

مى عبدالحميد

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وحدات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس، بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على جاهزية الموقع، وتسليم الوحدات للحاجزين كاملة للمرافق، وذلك بحضور المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، يضم 11380 وحدة سكنية (569 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بجانب أعمال المرافق (مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي)، وتم تسليم ٤٦٧ وحدة لحاجزيها كاملة المرافق، وجار الانتهاء من أعمال تشطيب الوحدات التي بدأ تنفيذها فى بداية عام 2019، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها ٢٠٢١/٦/٣٠.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ عدد من الخدمات داخل حى الأندلس لخدمة سكان المشروع، حيث يجري تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى، ومدرسة للتعليم الثانوي، و4 حضانات، و3 مولات تجارية، ومركزين طبيين.

مي عبدالحميد وحدات الإسكان الاجتماعي حي الأندلس صندوق الإسكان الاجتماعي

الخبر التالى:

حسين زين بعد الإدلاء بصوته: نقوم بدورنا وواجبنا الوطني بتغطية إعلامية مهنية وحيادية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بايدن يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية مع اتساع تقدمه في جورجيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا