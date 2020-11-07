"حتى لا تتأثر الانتخابات".. توجيهات حكومية بشفط مياه الأمطار بالغربية وكفرالشيخ

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفرالشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان في مراكز قطور وكفرالزيات بالغربية وسيدي سالم بكفرالشيخ والتي كانت تعوق تواجد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من العاملين ويتم سحب تراكمات مياه الأمطار للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات والتي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه حتى لا تتأثر العملية الانتخابية.