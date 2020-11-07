السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات "النواب" بطنطا

كتب- مصراوي:

أدلى الدكتورالسيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته، اليوم السبت، في مدينة طنطا، بالمقر الانتخابي بمدرسة قاسم أمين.

وناشد البدوي الناخبين بضرورة أداء واجبهم الانتخابى؛ فالكثافة الانتخابية هي الحل الوحيد لمواجهة المال السياسي القادر على حشد أنصاره في غياب الأغلبية السلبية الصامتة، والتي لا تكلف نفسها عناء الإدلاء بصوتها الانتخابي لاختيار نواب الأمة، والذين يشاركون في صناعة المستقبل لخمس سنوات قادمة.

وأكد البدوي أن مصر اليوم قد أصبحت دولة قوية وركنًا أساسيًّا وفاعلاً في المعادلة الدولية بعد أن استعادت مكانتها وتأثيرها الإقليمى والدولي شرقاً وغرباً، وأن العلاقات بين الدول تقوم على أسس المصالح المشتركة والندية والتكافؤ واحترام استقلال القرار الوطني لتلك الدول.

وتابع البدوي: "أطمئن الجميع أن سيادة مصر واستقلال قرارها يحميها شعب أبي يلتف حول زعيم قوي استطاع أن يحقق نجاحات وإنجازات في كل المجالات، جعلت الخصم قبل الصديق ينتبه إلى قوة مصر وحكمة زعيمها، فكان الاحترام والتقدير الذي تلقاه مصر من كل دول العالم.. ولم يعد من الممكن لأية دولة صغرت أو كبرت, شرقاً أو غرباً، أن تتدخل في شؤوننا الداخلية أو تتجرأ على المساس باستقلال قرارنا الوطني توجيهًا أو حتى تلميحًا".

وأكد البدوي أن ازدهار مصر ورخاءها الذي ننشده جميعًا لن يكتمل إلا بالعمل الجاد والمخلص في كل مؤسسات الدولة وكل المواقع الإنتاجية.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.