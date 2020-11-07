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وسط إجراءات حجرية مشددة.. "الزراعة" تستقبل 12 ألف طن تقاوي بطاطس

03:21 م السبت 07 نوفمبر 2020
وسط إجراءات حجرية مشددة.. "الزراعة" تستقبل 12 ألف طن تقاوي بطاطس

الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجموع الكميات التي تم استيرادها من تقاوي بطاطس لزراعة هذا الموسم من إحدى الدول الأوروبية بلغ 12 ألف طن، مشيرًا إلى أن ما تم فحصه حتى الآن بلغ 4 آلاف طن.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الكمية متوقع أن تصل إلى 20 ألف طن، لافتًا إلى استمرار تلقي طلبات الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن أبرز الدول هي فرنسا وهولندا وبلجيكا.

ولفت العطار إلى تطبيق إجراءات مشددة من قِبل إدارة الحجر؛ من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة، للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أنه يتم فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ الحجر الزراعي، وفحص جميع العينات معمليًّا؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.

جدير بالذكر أن استقبال تلك الشحنات يأتي في إطار زراعة العروة الشتوية خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر؛ حيث تزرع مصر 3 عروات كل عام.

أحمد العطار الحجر الزراعي تقاوي بطاطس

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