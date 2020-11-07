رئيس الأعلى للإعلام عقب الإدلاء بصوته: مجلس النواب القادم هو "برلمان الشباب"

كتب- مصراوي:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مجلس النواب الجديد سيكون علامة فارقة في الحياة البرلمانية، لوجود مجموعة من الشباب في مستقبل وطن والتنسيقية سيقومون بتجديد شباب الحياة البرلمانية، وتقديم صورة حضارية رائعة عن نائب البرلمان، الذي يتسلح بالعلم والخبرة والدراسة والقدرة على التعامل مع مشاكل المجتمع وتقديم مقترحات الحلول لها.

وصرح جبر عقب إدلائه بصوته أمام مدرسة القاهرة التجريبية بالتجمع الخامس، أن مصر تقدم للعالم صورة إيجابية عن الاستقرار، ففي الوقت الذي تغلق فيه أوربا أبوابها بسبب كورونا، أصرت مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة.

وأكد أن السنوات القادمة ستشهد تنقية للتشريعات والقوانين لتواكب الإصلاحات الكبيرة التي تشهدها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الدولة المصرية وتدعيم مسيرتها إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وأشاد جبر بنزاهة الانتخابات والحرص الكامل على أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير، وانتهاء ما كان يتردد بشأن التزييف والتزوير إلى الأبد، ودعا الناخبين إلى التمسك بحقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في السنوات القادمة، خصوصاً الشباب والمرأة الذين حصلوا على حقوق مستحقة لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية، مما يصلح معه إطلاق اسم "برلمان الشباب" على مجلس النواب القادم.​