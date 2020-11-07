محافظ الجيزة: تحصيل أكثر من مليار جنيه نظير التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التأكيد على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية ومكاتب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بارتداء الكمامات وتوفير أماكن انتظار للمواطنين إضافية وتحقيق أقصى معدلات التباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة في ظل المجهودات التي تنفذها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

ووجه المحافظ بتعليق لافتات توعية للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأه أو مصلحة حكومية لافتاً إلى أن المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والمكاتب المختصة بالأحياء والمراكز والمدن ومقار الوحدات المحلية وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري تسهيلا على المواطنين.

وقال راشد، إن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الشهر الماضي للتقدم بطلبات التصالح مشيدا بالوعي الكبير لدى المواطنين الراغبين في التصالح وحرصهم على تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالي 143 ألف طلب وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء تعدى حاجز المليار جنيه حتى الآن، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحل الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي.

وأوضح أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصه لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح حيث تعدت 35 ألف طلب يتبعه مركز أبوالنمرس بأكثر من 16 ألف طلب ومركز كرداسة 15 ألفا و211 طلبا ومركز أوسيم بـ 14 ألف طلب وذلك حتى أمس.