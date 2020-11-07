دون تجاوزات أو مخالفات.. "الشعب الجمهوري": العملية الانتخابية تسير بانتظام بمحافظات المرحلة الثانية

كتب- مصراوي:

قالت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري المركزية، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام في كل اللجان الفرعية بمحافظات المرحلة الثانية.

وأكدت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن جميع أمانات الحزب في مختلف محافظات المرحلة الثانية رصدت سير العملية الانتخابية بشكل منتظم؛ بداية من الساعات الأولى دون أي تجاوزات أو مخالفات أمام اللجان الانتخابية.

وأوضحت الغرفة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن جميع قيادات الحزب وكوادره في المحافظات موجودون بداية من فتح باب اللجان لمتابعة ورصد التطورات والمستجدات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، ورصد أية مشكلات تتعلق بالعملية الانتخابية والعمل على حلها، ومد الغرفة المركزية بكل التقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ورصدت الغرف الفرعية للحزب في محافظات المرحلة الثانية وجود السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكثافة أمام اللجان الانتخابية، وحرصهم الكامل على المشاركة والتصويت في الانتخابات بداية من فتح باب اللجان الانتخابية.

وجدد حزب الشعب الجمهوري دعوته كل المواطنين في محافظات المرحلة الثانية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية؛ للتعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

وأكد الحزب دعمه الكامل لمرشحيه على المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الثانية والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.