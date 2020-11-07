مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات.

وحصل مصراوي، على المقترح النهائي للمواعيد، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح الاتحاد الموجود لدى مجلس الوزراء الآن تكون المواعيد الجديدة للغلق والفتح كما يلي:

مواعيد الفتح

1- الأنشطة المقلقة للراحة من الساعة 8 صباحا.

2- باقي المحال من الساعة 5 صباحا.

ولا يجوز الفتح قبل هذه المواعيد.

مواعيد الإغلاق

1- المحال التجارية شاملة المحال داخل المولات التجارية، يكون الإغلاق الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة من الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

2- المطاعم والكافيهات شاملة التي داخل المولات التجارية، يكون الإغلاق الساعة 1 صباحا صيفا و12 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة من الساعة 2 صباحا صيفا و1 صباحا شتاء.

3- المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية، يكون الإغلاق الساعة 1 صباحا صيفا و1 صباحا شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة من الساعة 2 صباحا صيفا و2 صباحا شتاء.

4- الورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية، يكون الإغلاق الساعة 6 مساء صيفا و5 مساء شتاء طوال أيام الأسبوع.

5- الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة والتي تقع على الطرق الرئيسية أو في محطات الوقود، تعمل على مدار 24 ساعة.

6- محال البقالة (السوبر ماركت – المخابز – الأفران – الصيدليات)، تعمل على مدار 24 ساعة.

7- الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، يسمح لها فقط باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.