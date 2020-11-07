البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في انتخابات البرلمان
القاهرة- مصراوي:
أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته صباح اليوم في انتخابات البرلمان والتي تستمر على مدى يومين.
وتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي حيث أدلى بصوته.
وشهد محيط اللجنة الانتخابية تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.
وفور وصول قداسة البابا تواضروس الثاني استقبله المواطنين بالترحيب باعتباره أحد الرموز الوطنية والدينية في مصر والعالم، وذلك وسط أجواء من البهجة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد حرص على المشاركة في الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الشيوخ في الحادى عشر من أغسطس الماضي، حيث يحرص دائما على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية.
الخبر التالى:الإشادة بمستوى التنفيذ.. وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري بتنزانيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108530
عدد المصابين
-
100006
عدد المتعافين
-
6329
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
48997159
عدد المصابين
-
34955661
عدد المتعافين
-
1238746
عدد الوفيات
إعلان