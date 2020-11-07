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البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في انتخابات البرلمان

10:34 ص السبت 07 نوفمبر 2020
البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في انتخابات البرلمان

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- مصراوي:

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصوته صباح اليوم في انتخابات البرلمان والتي تستمر على مدى يومين.

وتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي حيث أدلى بصوته.

وشهد محيط اللجنة الانتخابية تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

وفور وصول قداسة البابا تواضروس الثاني استقبله المواطنين بالترحيب باعتباره أحد الرموز الوطنية والدينية في مصر والعالم، وذلك وسط أجواء من البهجة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد حرص على المشاركة في الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الشيوخ في الحادى عشر من أغسطس الماضي، حيث يحرص دائما على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية. ​

البابا تواضروس الثاني انتخابات النواب مجلس النواب

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