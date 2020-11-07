​الأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الأربعاء.. وتحذير لسكان هذه المناطق

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط سقوط الأمطار على مختلف محافظات مصر على مدار الـ 5 أيام المقبلة، بداية من السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.

السبت

القاهرة الكبرى: فرص سقوط أمطار خفيفة 40% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق كفرالشيخ، والبحيرة، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش.

الأحد

القاهرة الكبرى: فرص سقوط أمطار خفيفة 40% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق: كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش.

الاثنين

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: بلطيم، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

الثلاثاء

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، الضبعة.

الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، الضبعة.

ووجهت الهيئة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية.

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