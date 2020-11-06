إعفاء مستأجري الحرف التراثية في سيوة من الإيجار إلى نهاية العام

(مصراوي):

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، قلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة في مطروح، عقب الانتهاء من أعمال ترميمهما، في إطار مشروع إحياء قرية شالي التاريخية.

حضر الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، والدكتور منير نعمة الله رئيس مجلس إدارة شركة نوعية البيئة الدولية للتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي، و20 سفيرًا من سفراء دول العالم بالقاهرة.

وأكد العناني أن الحفاظ على التراث يجذب مزيدًا من السائحين ويساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع المحلي من خلال توفير فرص للعمل وفرصة أكبر للنمو الاقتصادي المستدام.

وبعد الافتتاح، تفقد العناني المدينة بالكامل وجامع أغورمي وقلعة شالي التي تم افتتاحهم اليوم.

وأثناء التفقد وتشجيعاً للحرف التقليدية التي يقوم بها أهالي سيوة، أعلن الدكتور خالد العناني إعفاء مستأجري المحلات التي تبيع المنتجات التراثية في قلعة شالي من دفع القيمة الإيجارية لآخر العام الحالي، ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

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