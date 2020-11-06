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"الانتخابات بكرة".. اعرف لجنتك ورقمك في كشوف الوطنية لانتخابات النواب 2020

08:10 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
"الانتخابات بكرة".. اعرف لجنتك ورقمك في كشوف الوطنية لانتخابات النواب 2020

تطهير وتعقيم مقار لجان انتخابات مجلس النواب

(مصراوي):

تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي: (لقاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد.

ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الثانية، من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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