"الانتخابات بكرة".. اعرف لجنتك ورقمك في كشوف الوطنية لانتخابات النواب 2020
(مصراوي):
تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي: (لقاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد.
ويمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الثانية، من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر الرابط التالي: اضغط هنا
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