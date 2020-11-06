"الأوقاف": افتتاح 16 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية

(مصراوي):

افتتحت وزارة الأوقاف 16 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة في افتتاح المساجد خلال هذه المرحلة، والتي بلغ عددها 444 مسجدا تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن المحافظين ونوابهم أشادوا بجهود الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يرد على الجماعات المتطرفة، وأن الأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها ونظافتها.

وأشارت إلى أنها حققت رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي، كما أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

في سياق أخر، قام محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون - عقب أداء صلاة الجمعة، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - بإهداء درع المحافظة إلى الدكتور محمد مختار جمعة؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم؛ مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.

وأكد محافظ المنوفية أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل).. مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

من جانبه، أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله - سبحانه وتعالى - لمحافظ المنوفية.. سائلا المولى (عز وجل) أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه.