حدث في 8 ساعات| فتح باب الحجز لـ125 ألف شقة لمحدودي الدخل.. وتفاصيل طقس السبت
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، إعلان فتح باب الحجز لـ125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والأرصاد تعلن سحب وأمطار على جميع المدن الساحلية، والحكومة ترد على 14 شائعة جديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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