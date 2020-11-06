محافظ القاهرة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات خلال التصويت في انتخابات البرلمان



كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انتهاء العاصمة من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي السبت والأحد المقبلين.



وأكد محافظ القاهرة، على أن غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.



وشدد المحافظ، على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.



وشدد على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

