أمطار على القاهرة وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد غدا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020.
وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه يسود غدا السبت طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد نهارا.
وبالنسبة لفترات الليل، يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه
البحري، متوسطة على السواحل الشرقية، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية.
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