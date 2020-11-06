برواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة: توفير 2998 فرصة عمل



كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2998 فرصة عمل منها 917 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي 2020.



وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 1073 علي مهنة مندوب مبيعات من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات ، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعي، و795 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و157 مشرف أمن، و113 عامل إنتاج، و44 عامل خياطة، و15 عامل قص، و50 فني لحام، و20 فني دوكو، و23 فني خراطة، و20 فني برادة، و20 فني فيبر، و5 محاسبين يصل الراتب لـ 4000 جنيه، و15 كيميائي، و18 سائق كلارك، و15 فني كهرباء كنترول، و10 فني ميكانيكي، و200 عضو فريق "عامل بالمطبخ، ويتر، طباخ " للعمل بمحافظات أكتوبر والإسماعيلية، والفيوم، والغردقة، و50 فني صيانة، و81 عامل خدمات، و50 مساعدات إنتاج، و35 عامل جودة، و53 عامل تعبئة، و20 سائق درجة أولى.



كما تشمل الفرص، كاشير، وسائق تروسيكل، وبائعين، ومسئول مبيعات، وفني كاميرات مراقبة، وفني كاوتش، وعمال تشكيل معادن، ومندوب سائق، ومشرفة حضانة.