غدا.. عرض فيلم "صندوق الدنيا" بسينما الهناجر.. و14 نوفمبر بمركز الحرية للإبداع

كتب- مصراوي:

تستضيف سينما مركز الهناجر للفنون، في الساعة السابعة مساء غد السبت، "نادي السينما الأفريقية"، والذي ينظمه مهرجان السينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع الصندوق.

ويعرض خلال هذا الشهر فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بحضور أبطال الفيلم ومنهم: باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علي صبحي، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد رامي عبدالرازق.

كما يعرض الفيلم في السادسة مساء السبت الموافق 14 نوفمبر، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بحضور مخرج ومؤلف الفيلم وأبطاله، بالإضافة إلى السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

يذكر أن "صندوق الدنيا" فاز بجائزة مؤسسة شباب الفنانين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية.