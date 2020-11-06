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بالفيديو.. شروط وقيمة الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

01:35 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
بالفيديو.. شروط وقيمة الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ 100000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ (210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

ونشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر صفحته على موقع يوتيوب فيديو توضيحي يتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وذلك للمساحات 75 مترا و90 مترا.

وأوضح الصندوق، أن متوسط الأقساط الشهرية للوحدة السكنية مساحة 75 مترا يتراوح من 650 حتى 916 جنيها، وبالنسبة للوحدة الـ 90 مترا يتراوح من 900 جنيه حتى 1200 جنيه شهريا وذلك على أقساط لمدة 20 عاما.

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