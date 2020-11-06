"شعراوي" يبحث مع وفدين من الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأغذية العالمي آفاق التعاون الإقليمي

كتب- محمد نصار:

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة منجستاب هايلي، ومسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج الاء الزهيري آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي لدول شمال أفريقيا.

وأكد شعراوي، في بيان، حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات ودول القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي الحرص الكامل على دعم مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية فرع شمال أفريقيا بالقاهرة وتعزيز الصلات بين الاتحاد الأفريقي والمنظمة الأفريقية نظرًا للأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأفريقي لدور المدن في تعزيز الترابط والتنمية بين بلدان القارة.

بدوره، أكد منجستاب هايلي حرص البرنامج على التعاون مع وزارة التنمية المحلية في العديد من المجالات ومن بينها مشروع تنمية القرى المصرية لتحويلها إلى قرى نموذجية ومتكاملة.

وشدد هايلي على حرص البرنامج على ربط نشاط مركزه بمحافظة الأقصر "الجنوب – جنوب" مع مقر إقليم الشمال الأفريقي التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة ليصبحان معًا مركزًا للتعاون بين الجانبين وأداة لتحقيق التعاون بين المدن الأفريقية، وذلك في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج حاليًا مع وزارة التنمية المحلية.​