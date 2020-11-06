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مرصد الكهرباء: 21 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

12:51 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
مرصد الكهرباء: 21 ألفا و450 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة، بلغت 21 ألفا و450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و950 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و730 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وقد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم

مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء

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