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وزير السياحة والآثار: نقل الكشف الأثري الجديد بسقارة للمتحف المصري بالتحرير

12:49 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
وزير السياحة والآثار: نقل الكشف الأثري الجديد بسقارة للمتحف المصري بالتحرير

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نقل الكشف الأثري الجديد المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة بمنطقة آثار سقارة لعرضه بالمتحف المصري بالتحرير والذي يضم عددا ضخما من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعددا من اللقى الأثرية المذهبة، وذلك لإثراء المتحف في رسالة تأكيدية موجهة للعالم أن المتحف مستمر في دوره الثقافي والتنويري التاريخي، مشيرا إلى أنه كان قد تم نقل الـ 59 من التوابيت المكتشفة في سقارة مؤخرا للمتحف الكبير.

وقال وزير السياحة والآثار، في تصريح له اليوم، إنه في يوم ١٥ نوفمبر الحالي سيتم تنظيم احتفالية كبرى بذكرى مرور ١١٨ عاما على إنشاء المتحف، مؤكدا أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت أو يتم تهميشه بعد نقل مقتنيات توت عنخ آمون للمتحف الكبير والمومياوات الملكية لمتحف الحضارة، وجارى حاليا مشروع تطويره بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد نجحت في شهر أكتوبر الماضي في الكشف عن ٥٩ تابوتا مغلقا منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام في سقارة.​

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