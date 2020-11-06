الإسكان: فتح باب الحجز لـ125 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر المقبل، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210: 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة+ قيمة الانتفاع بالأرض+ الأعباء التمويلية+ دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألفًا جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض+ دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن في الأسبوع الأول للحجز، والذي تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وجاء الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل(https://youtu.be/uwdYlZ92v58)، والفيديو الثاني عن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل (https://youtu.be/lG8bQYJYoiE)، وبهما معلومات شاملة.

وأوضحت، أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع "فيس بوك" من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.​