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الأوقاف تنتهي من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة

11:02 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
الأوقاف تنتهي من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة انتهت من تحديث وتطوير هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح المتحدث، في تصريحات اليوم الجمعة، أن من أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتضم 3 إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن الهيكل الجديد تضمن إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسي، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وحصل أكثر من 283 إمامًا وإداريًا وواعظة على رخصة الحاسب الآلي الدولية من المركز، كما تم اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة في الحاسب الآلي ( icdl ).

وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكاديمية الأوقاف الدولية

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