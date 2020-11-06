أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الحكومة ترد على شائعة إطلاق تطبيقات على الموبايل لطلاب الثانوية تتضمن نماذج الامتحانات

10:37 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
الحكومة ترد على شائعة إطلاق تطبيقات على الموبايل لطلاب الثانوية تتضمن نماذج الامتحانات

أرشيفية

كتب- مصراوي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة، أن نماذج امتحانات المواد الدراسية يتم إتاحتها عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من قبل الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول، مُحذرةً الطلاب من تلك التطبيقات المزيفة التي تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية.

وفي إطار حرص الدولة للحفاظ على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة، والتي تشمل إطلاق عدداً من المنصات الإلكترونية التعليمية والبديلة للكتب، للتسهيل على الطلاب في تحصيل المعلومات الدراسية، وتتمثل تلك المنصات في منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية، وبنك المعرفة المصري.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الموبايل لطلاب الثانوية امتحانات المواد الدراسية طلاب المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الخبر التالى:

التموين تُجيب.. هل توقف صرف الكمامات القماشية ضمن مقررات نوفمبر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء يرد على "شائعة" جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا