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خطة لتطويرها.. الحكومة تنفي خصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية

10:26 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
خطة لتطويرها.. الحكومة تنفي خصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية

شركة مصر للطيران

كتب- مصراوي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها.

وأشارت إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الأفريقية في شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكاً استراتيجياً في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي العاصمة الغانية أكرا، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأفريقي.

وفي النهاية، ناشدت الطيران المدني جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

شركة مصر للطيران مجلس الوزراء وزارة الطيران المدني صناعة النقل الجوي

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