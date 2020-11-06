حدث ليلاً| 201 إصابة بكورونا في مصر وترامب يلجأ للمحكمة العليا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة عليى الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى اليوم.

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حاسس إني مولود النهاردة.. السيسي يحقق أمنية مواطن ببناء سقف لمنزله (فيديو)

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، فيديو، لاستجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب أحد المواطنين، ويُدعى عبدالرحمن، ببناء سقف لمنزله.

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انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال زيارتها لمصر.

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وكيل صحة القليوبية: نستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الخميس، اجتماعًا مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورورنا بمديرية الصحة، لإيضاح مهام كل عضو باللجنة، والتأكيد على انتظام العمل بها على مدار اليوم.

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نصر علام: ما يحدث في مفاوضات سد النهضة مزيد من إضاعة الوقت لصالح إثيوبيا

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن هناك عدم تنسيق بالقدر الكافي بين مصر والسودان في إدارة ملف سد النهضة، موضحا أنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بقدر أكبر خاصة وأن مصر والسودان متضررتين من السد، ومصالحهما واحدة.

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بايدن: سيعلن فوزي بالانتخابات بعد انتهاء فرز كل الأصوات

قال جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية إنه" لا شك" أنه سوف يعلن نفسه فائزا فى الانتخابات بمجرد انتهاء فرز كل الأصوات.

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مناوشات بين أنصار ترامب وبايدن في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بوقوع مناوشات بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الخميس.

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حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المئة ألف للمرة الأولى

سجلت الولايات المتحدة 102830 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز ، ليتجاوز إجمالي الإصابات اليومية في البلاد أكثر من 100 ألف حالة للمرة الأولى.

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ترامب: لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حملته لن تسمح لـ"الفاسدين" بسرقة الانتخابات، مؤكدًا أنه في طريقه للفوز في أريزونا.

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ترامب: الأمر سينتهي في المحكمة العليا.. ولن نسمح بسرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ممثلي حملته مُنعوا من التحقق من بطاقات الاقتراع في بعض المناطق، ما يمثل خرقًا لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأمر سينتهي في المحكمة العليا الديمقراطية، وأنه لن يسمح بسرقة الانتخابات.

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