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كورونا في 24 ساعة| 212 وفاة وإصابة بمصر والوباء يوجه ضربة قوية في إفريقيا

02:42 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| 212 وفاة وإصابة بمصر والوباء يوجه ضربة قوية في إفريقيا

فيروس كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة الخميس، تسجيل 201 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وعلى المستوى العالمي والعربي، جائحة كورونا توجه ضربة قوية للخدمات الصحية الرئيسية في أفريقيا، واليونان تفرض الإغلاق العام ابتداء من السبت المقبل لاحتواء تفشي كورونا، والسعودية تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة، والإمارات تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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