بعد إلغاء الكفيل السعودي رسميًا.. مزايا تُمنح للعمالة الوافدة

كتب - يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن قرار إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يعطي الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء عقد العمل دون موافقة صاحب العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

ويأتي التقرير في إطار متابعة الوزير للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، وما تم إعلانه رسميًا من إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عامًا من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية هي:

- خدمة التنقل الوظيفي.

- تطوير آليات الخروج والعودة.

- تطوير آليات الخروج النهائي.

- تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ما تم إعلانه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة العمالية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، حيث التقى مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيري للوقوف على تفاصيل المبادرة وأوجه الاستفادة منها لصالح العمالة المصرية.

وأوضح عسيري، أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة في مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.

وقال عسيري، إن المبادرة أعطت العمال الوافدين ما يلي:

- حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائي فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل.

- تمكن للعامل الخروج النهائي قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها.

- الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل.

- استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وأكد عبد الكريم عسيري، لرئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض، أن هذه المزايا الجديدة التي تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصري والتي نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين.