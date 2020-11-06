اليوم.. مصر للطيران تسير 57 رحلة جوية لنقل 5600 راكبًا
تُسير مصر للطيران، اليوم الجمعة، ٥٧ رحلة جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، أبوظبي، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، برلين (ألمانيا)، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، الرياض، القصيم، عنتيبي، إربيل، نيروبي، أديس أبابا، الرياض.
وأوضحت الشركة أنها تسير أيضًا ٩رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥٦٠٠ راكب.
وسيرت مصرللطيران، أمس الخميس، ٥٢ رحلة إلى كل من تورنتو، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، لاجوس، موسكو، باريس، اسطنبول، امستردام، دوالا، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الشارقة، عنتيبي، مسقط، الشارقة، الخرطوم، أديس أبابا، و١١ رحلة داخلية إلى كل من شرمالشيخ، الغردقة، أسوان، مرسى علم، الإسكندرية، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من ٥٥٠٠ راكب.
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