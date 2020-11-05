خصومات 30% وسداد حتى 20 سنة.. عروض الشركات في معرض سيتي سكيب العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق مساء أمس الأربعاء معرض سيتي سكيب العقاري في نسخته التاسعة بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

وخلال أيام المعرض تقدم الشركات المشاركة به عدد من العروض والتخفيضات على الوحدات السكنية والتي وصلت مدة السداد لـ20 سنة بنظام التمويل العقاري، وينشر (مصراوي) أبرزها على النحو التالي:

البداية كانت من شركة سيتي إديدج للتطوير العقاري، والتي تسوق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في عدد من المدن الجديدة، حيث أعلنت عن طرح وحدات سكنية بمشروع "المقصد" بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة في منطقة المقصد ريزيدنسز؛ لتصبح بذلك أول شركة تطبق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة شركة "الأولى" وبنكَي قناة السويس والمصري الخليجي.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في تسليم عدد من الفيلات بمنطقة "المقصد فيلات" خلال الأشهر المقبلة؛ لتكون بذلك أول شركة تبدأ في تسليم وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن في العاصمة الإدارية في خلال أقل من عامين منذ الإعلان عن طرح الوحدات في الربع الأول من عام 2019.

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، إن الشركة تستعد حاليًّا لطرح أكثر من 1000 وحدة للبيع في مشروع المقصد ريزيدنسز -أغلبها خاضع لمبادرة البنك المركزي- الذي يتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون استلام الوحدات في خلال عام.

ويعتبر معرض سيتي سكيب من أبرز المعارض العقارية التي تجمع بين أكبر عدد من المطورين العقارين والعملاء الجادين في الاستثمار العقاري وسيتم عقد المعرض في الفترة بين الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 حتى السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتطرح شركة تطوير مصر عروض بمشروعاتها الثلاثة في السوق المصري وهم مشروع المونت جلالة بالعين السخنة، مشروع فوكا باي بالساحل الشمالي ومشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى.

وتشمل هذه العروض خصومات تصل إلى 35% حتى موعد الاستلام، وعرض أخر بفترات سداد تتراوح بين 7 أعوام وحتى 11 عام.

كما تقدم شركة مصر ايطاليا خلال سيتى سكيب مجموعة من العروض والتسهيلات فى مختلف مشروعاتها، البوسكو و فيشى فى العاصمة الإدارية والبوسكو سيتى في مستقبل سيتي وكايرو بيزنس بارك و لانوفا فيستا في القاهرة الجديدة لتطرح خطة سداد تصل إلى 12 سنوات بدون مقدم.

وقال المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة حققت 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2020، لفتًا إلى وجود خطة لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" في العاصمة الإدارية الجديدة في 2020 بدلًا من عام 2021.

وتطرح شركة كورنر ستون للتطوير العقاري عروض على وحدات مشروعها The Curve بالعاصمة الإدارية الجديدة بمعرض.

وقال المهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى ان المشروع يتم تنفيذه على 13 فدانا بالعاصمة الإدارية ويتكون من 540 وحدة سكنية، لافتا إلى ن مدد السداد خارج المعرض تصل لـ8 سنوات فقط، لكن خلال أيام المعرض تم زيادتها لتصل لـ10 سنوات، كما يتم سداد 15% من بداية الحجز حتى الاستلام والباقي طوال فترة التقسيط التي تصل لـ10 سنوات.